Pakistan'daki sel felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 800'e yükseldi

Hindistan ve Pakistan, muson yağışları ile mücadele ediyor...

Pakistan’da 26 Haziran tarihinden bu yana devam eden yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

TOPLAM CAN KAYBI 800

Ülkedeki son duruma ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı...

Pakistan’da 26 Haziran tarihinden bu yana devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 800’e yükseldiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA 150 BİN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Hindistan’da ise şiddetli yağışlar nedeniyle nehirler ve barajlar taştı.

Hindistan’ın baraj kapaklarını açması sonucu Sutlej ve Ravi nehirlerindeki suyun yükselmesi sonucu Pakistan’daki alçak kesimlerde yaşayan yaklaşık 150 bin kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi.

VATANDAŞLARA 'ANİ SEL BASKINI RİSKİ' UYARISI

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, nehirlerin taştığı belirtilerek, çevre bölgelerde ani sel baskını riskine karşı uyarılarda bulunuldu.

NDMA’nın açıklamasında, 10 Eylül’e kadar sürebilecek yeni şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunuldu.