İHA

Pakistan, şiddetli çatışmalar ile sarsılıyor.

Gündeme bomba gibi düşen son gelişmelerde, Pakistan'da geçtiğimiz yıl ağustos ayından bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakanı Imran Khan'ın çağrısı üzerine destekçileri sokağa indi.

Sokağa inen destekçiler başkent İslamabad yakınlarında polisle çatıştı.

1 ÖLÜ 124 YARALI

Polis, Khan destekçilerine göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Khan'ın destekçilerinin İslamabad’a girişi engellendi.

Çıkan şiddet olaylarında 1 polis hayatını kaybederken 124 polis de yaralandı.

Polis memurunun başında yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çıkan şiddet olaylarının kınayarak, suçluların tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtti.

"BU YÜRÜYÜŞÜ SONA ERDİRMEYECEĞİZ"

Khan’ın eşi Büşra Khan ise yayınladığı video mesajında, İslamabad’a ulaştıklarını ve herkesin başkente gelmesi gerektiğini belirterek, şu sözleri sarf etti:

Kardeşlerim, Imran bizimle olmadığı sürece bu yürüyüşü sona erdirmeyeceğiz. Son nefesime kadar orada kalacağım ve hepiniz beni desteklemelisiniz. Bu sadece kocamla ilgili değil, ülke ve onun lideriyle ilgili.

İLETİŞİM HİZMETLERİ KISITLANMIŞTI

İslamabad'da toplanması beklenen Khan destekçilerini engellemek için başkente giden yollar konteyner ve araçlarla kapatılmıştı.

İslamabad'da tüm yürüyüş ve gösteriler yasaklanmış, iletişim hizmetleri kısıtlanmıştı.

Ayrıca, başkentte ayrıca şiddet olaylarına karşı çok sayıda polis görevlendirilmişti.