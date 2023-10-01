Pakistan'daki terör saldırılarında ölü sayısı 65'e yükseldi Ülkenin Belucistan ve Hayber eyaletlerinde 29 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı.

AA

Pakistan'da Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesindeki cami yakınında 29 Eylül'de Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde de camide intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 1'i polis 57 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi yaralanmıştı.

8 kişi daha yaşamını yitirdi

Geo News televizyonundaki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alanda düzenlenen intihar saldırısında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Böylece Belucistan ve Hayber eyaletlerinde aynı gün düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)