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    Pakistan'dan, Türkiye'nin desteğine vurgu

    Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sidhu, Türkiye'nin kendilerini her zaman desteklediğinin altını çizdi.
    • AA
    • 08.05.2021 - 10:15
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    Pakistan'dan, Türkiye'nin desteğine vurgu

    Pakistan'ın yeni atanan Hava Kuvvetleri Komutanı, İslamabad ile Ankara arasındaki ilişkilerden övgüyle bahsetti.

    Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Zahir Ahmed Baber Sidhu, başkent İslamabad'daki Hava Kuvvetleri karargahında Türkiye'nin Pakistan Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile bir araya geldi.

    TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE ÖVGÜ

    Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki isim, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

    Sidhu, Ankara'nın desteğini yineleyerek, Türkiye'nin Pakistan'ı her zaman "kesin olarak" destekleyen birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi.

    Pakistan dan, Türkiye nin desteğine vurgu #1

    "İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

    Pakistanlı komutan, iki ülkenin hava kuvvetlerinin her alanda iş birliğine devam edeceğini kaydetti.

    Yurdakul, Sidhu'yu yeni görevinden dolayı tebrik etti.

    Büyükelçi Yurdakul, her iki ülke halklarının ortak din, kültür ve tarihle uzun süreli kardeşlik bağı içinde olduğunu vurguladı.

    Pakistan dan, Türkiye nin desteğine vurgu #2

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