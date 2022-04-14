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    Pakistan'ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı

    Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, erken seçim yapılması çağrısında bulundu, aksi halde halkı sokağa çıkaracağını belirtti.
    • AA
    • 14.04.2022 - 05:54
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    Pakistan'ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı

    Pakistan'da İmran Han hükümetinin parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alarak düşmesi sonrası hükümet taraftarları sokaklara döküldü.

    Günlerdir ülkenin birçok kentinde protestolar yapılırken, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, görevden alınmasının ardından ilk mitingini Peşaver'de düzenledi.

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #1

    "Erken seçim olmazsa halkı sokağa çıkaracağım"

    Han, burada yaptığı açıklamada "Yeni seçimler bir an önce duyurulmalı aksi halde halkı sokağa çıkaracağım." dedi.

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #2

    "ABD'ye üs vermediğim için hükümeti düşürdüler"

    Halktan kendisine yönelik dış komploya karşı barışçıl gösteri yapmasını isteyen Han, ABD’ye Pakistan’da askeri üs vermediği için Washington'un ülkede rejim değişikliği yaptığını iddia etti.

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #3

    "Pakistan ABD için savaştı, ABD drone'ları masumları öldürdü"

    Han, Pakistan'ın ABD için savaştığını ancak Washington'un drone saldırılarıyla masum Pakistanlıları öldürdüğünü belirtti.

    PTI lideri Han, 16 Nisan'da Karaçi'de miting düzenleyeceğini açıkladı.

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #4

    İmran Han hükümetinin düşmesi

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #5

    Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #6

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #7

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #8

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #9

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #10

    Pakistan ın eski Başbakanı Han, erken seçim çağrısı yaptı #11


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