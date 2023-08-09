Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 5 yıl süreyle siyasetten men edildi
AA

Seçim Komisyonu, yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han hakkında bir açıklama yaptı.

Siyasetten 5 yıl süreyle men edildi

Yapılan açıklamada, eski Başbakan İmran Han'ın mahkeme tarafından yolsuzluktan suçlu bulunduğuna işaret edilerek, ilgili yasalar uyarınca eski başbakanın siyasetten 5 yıl süreyle edilmesine karar verildiği belirtildi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 5 yıl süreyle siyasetten men edildi

Imran Han'ın tutuklanma süreci

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştüPakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.