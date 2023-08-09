Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, 5 yıl süreyle siyasetten men edildi Pakistan Seçim Komisyonu, eski Başbakan İmran Han'ın siyasetten 5 yıl süreyle men etti.

AA

Pakistan Seçim Komisyonu, yolsuzluk davasında suçlu bulunarak tutuklanan eski Başbakan İmran Han hakkında bir açıklama yaptı.

Siyasetten 5 yıl süreyle men edildi

Yapılan açıklamada, eski Başbakan İmran Han'ın mahkeme tarafından yolsuzluktan suçlu bulunduğuna işaret edilerek, ilgili yasalar uyarınca eski başbakanın siyasetten 5 yıl süreyle men edilmesine karar verildiği belirtildi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, başbakanlığı döneminde aldığı 490 bin dolar değerindeki hediyeleri satmaktan ve görevini kötüye kullanmaktan Han'ı suçlu bulmuş ve hakkında tutuklama kararı vererek 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Imran Han'ın tutuklanma süreci

Pakistan polisi, mahkeme kararıyla Han'ı Lahor şehrindeki evinde 5 Ağustos'ta tutuklamıştı.

İmran Han hükümeti 10 Nisan 2022'de düşmüştüPakistan Parlamentosunda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan 2022'de düzenlenen oylamada, 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

