Panama Kanalı'nda kuraklık: 200 gemi mahsur kaldı Panama Kanalı'nda 200 gemi, aşırı kuraklık nedeniyle mahsur kaldı. Kanalda ulaşımda olumsuzluklar yaşanıyor.

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İHA

Orta Amerika bölgesinde El Nino fenomeninin neden olduğu kuraklık, Panama Kanalı'nda ulaşımı olumsuz etkiledi.

200 yük gemisi mahsur kaldı

Bölgedeki yağış miktarının azalarak kanaldaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle Panama Kanalı'ndaki trafik kısıtlandı.

Kanaldan geçmeyi bekleyen 200 yük gemisi ise bölgede mahsur kaldı.

Panama Kanalı Yöneticisi Ricaurte Vasquez yaptığı açıklamada, sorunun kurak mevsimin normalden uzun sürmesi sebebiyle yaşandığını ifade ederek, “Panama Kanalı’nın bir deniz yolu olarak en büyük dezavantajı, diğer kanallar deniz suyu kullanırken bizim tatlı su ile çalışmamızdır” dedi.