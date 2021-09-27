Ünlü Panama Geisha kahvesinin yarım kilosu, elektronik ortamda yapılan Panama’nın En İyisi Müzayedesi'nde 2 bin 568 dolara satıldı.

Panama’da, elektronik ortamda düzenlenen Panama’nın En İyisi Müzayedesi’nde, meşhur Panama Geisha kahvesi rekor fiyata satıldı.

Yarım kilo Geisha Kahvesi, 2 bin 568 dolara alıcı buldu.

SON SATIŞ REKORU GEÇİLDİ

Bu satış ile Sophia Kahve Çiftliği tarafından Geisha kahvesinin yarım kilosunun 1.350 dolara alıcı bulduğu son satış rekoru geçildi.

Panama Özel Kahve Birliği, açık artırmada ikinci en yüksek fiyatın yaklaşık yarım kilosu 1.502 dolardan satılan 45 kilo civarındaki Geisha Avalanche of Flavors serisine ait olduğunu açıkladı.

“DÜN GECE KAHVE EN YÜKSEK FİYATA ÇIKTI

Panama Özel Kahve Birliği Başkanı Daniel Peterson, satışa ilişkin açıklamasında şu sözleri kaydetti:

“2001 yılında bir pound (yaklaşık yarım kilo) kahvenin 480 dolara ulaşmasıyla başladık. Dün gece kahve en yüksek fiyata çıktı. (Kahve çiftliği) Nuguo'dan Natural Geisha Kahve, pound başına 2 bin 568 dolar satış fiyatına ulaştı. Bu bizi gururlandırdı. Bu, 20 yıldır büyüyen bir ürün. Süreç açısından çok büyük bir fark oluşturdu ve oluşturmaya da devam ediyor.”

Panama’da, Geisha kahvesinin yarım kilosu rekor fiyata satıldı VİDEO

