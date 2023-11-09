Panama'da iklim aktivistlerinin eyleminde kan aktı! Yolu kapatan eylemciler öldürüldü Panama'da hükümetin maden işletmeciliği anlaşmasını protesto etmek için yolu trafiğe kapatan eylemcilerden 2'si, şoförlerden biri tarafından vuruldu. Saldırı anları kameralara yansıdı.

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AA

İklim aktivistleri dünyanın farklı bölgelerinde sınırları zorlayan, şehirlerin günlük işleyişini engelleyen eylemler düzenliyor.

Müzelerde dünyaca ünlü tabloları, tarihi bölgelerde antik yapıları hedef alan aktivistler, kimi yerlerde ise trafiği kapatarak dikkat çekmeye çalışıyor.

Bu eylemlere kimi zaman halk sert tepkiler gösteriyor.

Yolu kapatan eylemcileri vurdu

Bu kapsamda Panama'da aktivistlere şimdiye kadarki en sert tepki geldi.

Bir grup aktivist, hükümetin Kanadalı şirketle yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasını protesto etmek için otoyolu kapatttı.

Eylemde trafiğin kapatılmasına kızan araç sahiplerinden biri eylemcilere ateş açtı.

2 eylemci hayatını kaybetti

Ulusal Polis'ten yapılan açıklamada, Inter-Amerikan Otoyolu'nda eylem düzenlendiği esnada kimliği belirsiz bir kişinin göstericilere ateş açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Harekete geçen güvenlik güçleri, kalabalığa ateş açan saldırganı gözaltına aldı.

Saldırgan hukuk profesörü çıktı

Yerel medyada yer alan haberlerde saldırganın 77 yaşındaki Kenneth Darlington olduğu, şahsın hukuk profesörü olduğu bilgisi verildi.

Kahraman ilan ettiler

İnsan ölümüyle sonuçlanan bu olay sosyal medyada dünyanın gündemine oturdu. İklim aktivistlerinin eylemlerine karşı olan kullanıcılar saldırganı kahraman ilan ederken, iklim konusunda duyarlı insanlar saldırgana nefret kustu. Özellikle sosyal medya platformu X'te binlerce paylaşım yapıldı.

Panama'da maden işletme anlaşması

Panama hükümetinin, Kanadalı maden şirketi ile yaptığı maden işletmeciliği anlaşmasının devleti zarara uğrattığı ve çevreye ciddi zarar verdikleri iddiasıyla göstericiler, hükümeti 20 Ekim'den bu yana protesto ediyor.

Başkent Panama'da caddeleri trafiğe kapatan binlerce kişi Kanadalı şirketle yapılan sözleşmenin tamamen iptal edilmesini istedi.

Bölge basınında çıkan haberde, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo hükümetinin maden sözleşmesini yasalara aykırı ve ihalesiz şekilde Kanadalı şirketle yaptığı öne sürüldü.

Şiddetli protestolar nedeniyle devletin turizmde, ticarette ve ekonomide milyonlarca dolar kayıp yaşadığı tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)