Papa 14’üncü Leo, Hollywood yıldızlarını Vatikan’da ağırladı

- Papa 14’üncü Leo, Vatikan’da birçok ünlü Hollywood ismini kabul etti.
- Sinemanın eğitici ve eğlendirici yönüne vurgu yaparak, toplumsal sorunların beyaz perdede anlatılmasının önemini belirtti.
- Sinema salonlarının kapanmasına dikkat çekerek, kültürel yaşamın korunması için çağrıda bulundu.
Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, aralarında Cate Blanchett, Viggo Mortensen ve Monica Bellucci gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda Hollywood oyuncu ve yönetmenini, Vatikan’da kabul etti.
Clementine Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Papa Leo, sinema sektörünün küresel etkisine dikkat çekerek oyuncuları, “hayal gücünün taşıyıcıları” olarak nitelendirdi.
Konuşmasında sinemanın hem eğlendirici hem de eğitici yönüne vurgu yapan Papa, özellikle şiddet, yoksulluk, göç, yalnızlık, bağımlılık ve savaşlar gibi insani sorunların beyaz perdede anlatılmasının önemine değindi.
“İyi sinema acıyı sömürmez; onu tanır, anlamaya çalışır. Büyük yönetmenlerin ortak noktası da budur.” diyen Papa Leo, film endüstrisinin toplumsal farkındalık yaratma gücüne dikkat çekti.
SİNEMA SALONLARI UYARISI
Papa 14’üncü Leo, dünya genelinde sinema salonlarının hızla kapanmasına da değinerek kültürel yaşam açısından risk oluştuğunu ifade etti.
Sinema salonlarının şehirlerden ve mahallelerden silinmeye başladığını söyleyen Papa, kurumlara “sinema kültürünü korumak için sorumluluk alma” çağrısı yaptı.