Papa 14’üncü Leo, Hollywood yıldızlarını Vatikan’da ağırladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, aralarında Cate Blanchett, Viggo Mortensen ve Monica Bellucci gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu çok sayıda Hollywood oyuncu ve yönetmenini, Vatikan’da kabul etti.

Clementine Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Papa Leo, sinema sektörünün küresel etkisine dikkat çekerek oyuncuları, “hayal gücünün taşıyıcıları” olarak nitelendirdi.

Konuşmasında sinemanın hem eğlendirici hem de eğitici yönüne vurgu yapan Papa, özellikle şiddet, yoksulluk, göç, yalnızlık, bağımlılık ve savaşlar gibi insani sorunların beyaz perdede anlatılmasının önemine değindi.

“İyi sinema acıyı sömürmez; onu tanır, anlamaya çalışır. Büyük yönetmenlerin ortak noktası da budur.” diyen Papa Leo, film endüstrisinin toplumsal farkındalık yaratma gücüne dikkat çekti.

SİNEMA SALONLARI UYARISI

Papa 14’üncü Leo, dünya genelinde sinema salonlarının hızla kapanmasına da değinerek kültürel yaşam açısından risk oluştuğunu ifade etti.

Sinema salonlarının şehirlerden ve mahallelerden silinmeye başladığını söyleyen Papa, kurumlara “sinema kültürünü korumak için sorumluluk alma” çağrısı yaptı.