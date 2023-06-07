Papa Francis ameliyat oldu Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in, karın bölgesindeki fıtık nedeniyle olduğu 3 saatlik ameliyat başarılı geçti.

İHA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yeniden ameliyat masasına yattı...

Papa, kalın bağırsağındaki iltihaplanma ve daralma nedeniyle kolonunun 33 santimetresini aldırdıktan iki yıl sonra, karın bölgesindeki fıtık nedeniyle ameliyat olmak için hastaneye gitti.

Ameliyatı başarılı geçti

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan 86 yaşındaki Pap'nın ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, "Ameliyat tamamlandı. Sorunsuz geçti ve üç saat sürdü" denildi.

Ne zaman taburcu olacağı açıklanmadı

Papa’nın ne zaman taburcu olacağı açıklanmazken, Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni ameliyat öncesi yaptığı açıklamada, “Sağlık tesisinde kalış, ameliyat sonrası normal seyir ve tam iyileşme sağlamak için birkaç gün sürecek" demişti.

Katılacağı toplantılar iptal edildi

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Papa’nın ameliyat sonrası katılacağı ve 18 Haziran’a kadar düzenleyeceği tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Papa 3’üncü kez hastanede müşahede altında kalacak

Geçtiğimiz mart ayında solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa Francis, sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle 4 Temmuz 2021’de geçirdiği ameliyatın ardından 10 gün hastanede kalmıştı. Papa, son ameliyatının ardından 2013’te göreve gelmesinden bu yana 3’üncü kez hastanede müşahede altında kalacak.

Genç yaşlarda solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle akciğerlerinden birinin bir kısmı alınan Papa, sağ dizindeki bağların gerilmesi ve küçük bir diz kırığı nedeniyle bir yılı aşkın süredir tekerlekli sandalye kullanıyor.