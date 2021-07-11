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    Papa Francis, ameliyattan sonra ilk görüntüsünü verdi

    Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, ameliyattan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
    • İHA
    • 11.07.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 13:59
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    Papa Francis, ameliyattan sonra ilk görüntüsünü verdi

    Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis'in geçtiğimiz günlerde ameliyat olacağı duyurulmuştu.

    Papa, ameliyattan sonra ilk kez halkın karşısına çıktı.

    AMELİYAT SONRASI İLK AYİN

    İtalya’nın başkenti Roma’da ameliyat olduğu Gemelli Hastanesi’ndeki odasının balkonuna çıkan Papa Francis, pazar ayinini yönetti.

    Reuters'ın aktardığına göre Papa Francis'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Papa Francis, ameliyattan sonra ilk görüntüsünü verdi #1

    NE OLMUŞTU?

    Geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da 3 saatlik bir operasyona giren 84 yaşındaki Papa Francis'in kalın bağırsağından bir parça alınmıştı.

    Sağlık durumu iyiye giden Papa Francis’in damardan ilaç almayı bıraktığı ve beslenmesinin düzene girdiği de açıklanmıştı.

    Papa Francis, ameliyattan sonra ilk görüntüsünü verdi #2

    Papa Francis, ameliyattan sonra ilk görüntüsünü verdi #3

    Papa Francis, ameliyattan sonra ilk görüntüsünü verdi #4

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