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    Papa Francis: İblis bizi kuşattı

    86 yaşındaki Papa, büyük bir tehlike içinde olduklarını söyledi. Papa, "Zarif iblis tarafından kuşatılmış durumdayız" diye konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:30
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    Papa Francis: İblis bizi kuşattı

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan personeline uyarı niteliğinde bir konuşma yaptı.

    Papa, geleneksel Noel konuşmasında, Vatikan personeline "kendini beğenmiş Katolikler arasında gizlenen şeytana" dikkat etmelerini söyledi.

    Papa'nın peş peşe uyarıları

    86 yaşındaki Papa, "Katolik Kilisesi'nin kalbinde yaşayarak güvende olduğumuzu, diğerlerinden daha iyi olduğumuzu düşünmenin cazibesine kolayca kapılabiliriz." dedi.

    Personele uyarıda bulunan Vatikan Devlet Başkanı, konuşmasının devamında şunları söyledi:

    "Zarif iblis tarafından kuşatılmış durumdayız"

    "Yine de diğerlerinden daha büyük bir tehlike içindeyiz çünkü yüksek sesle içeri girmeyen ama elinde çiçeklerle gelen 'zarif iblis' tarafından kuşatılmış durumdayız.

    "Bunun farkına varmamız ve bir kez daha maskesini düşürmemiz gerekiyor." diyen Papa, sözlerini şu şekilde tamamladı:

    "İşte bu zarif iblisler böyledir: Biz onların farkında bile olmadan sorunsuzca içeri girerler."

    Papa Francis: İblis bizi kuşattı #1

    Papa Francis: İblis bizi kuşattı #2

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