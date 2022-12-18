Papa Francis, istifa mektubunu 2013'te imzaladı

Kötüleşmesi muhtemel sağlık durumuna işaret eden Papa, "Zaten istifamı imzaladım" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

86 yaşındaki Papa, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor.

Geçen aylarda diz ağrısı nedeniyle yurt dışı seyahatlerini erteleyen Papa'nın bu kararı, istifa söylentilerine neden oldu.

"Ben zaten istifamı imzaladım"

Papa'nın, sağlık durumunun kötü olması halinde istifa mektubunu 2013'te imzaladığı ortaya çıktı.

İspanya'dan ABC gazetesine konuşan Papa, "Ben zaten istifamı imzaladım. Tarcisio Bertone Dışişleri Bakanı'ydı. İmzaladım ve ona 'Tıbbi nedenlerle veya herhangi bir şey nedeniyle işte istifam' dedim." ifadelerini kullandı.

Papa hakkında istifa söylentileri

Vatikan Devlet Başkanı, temmuz ayında Reuters ile yaptığı bir röportajda, istifasının yakın olduğuna dair spekülatif haberleri yalanladı ve sağlığının bozulması Kilise'yi yönetmesini imkansız hale getirirse bir gün istifa edebileceğine dair sık sık ifade ettiği tutumunu tekrarladı.

Temmuz ayından bu yana Kanada, Kazakistan ve Bahreyn'e olmak üzere üç uluslararası seyahatte bulunan Papa, 31 Ocak-20 Şubat arasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Sudan'ı ziyaret etmeyi planlıyor.