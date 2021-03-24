Papa Francis, kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı verdi

Salgın nedeniyle maaşlarda kesinti kararı alan Papa'nın talimatının, 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Vatikan'ın gelirleri düştü.

Gelişme üzerine harekete geçen Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kardinallerin ve diğer din adamlarının maaşlarından belirli oranlarda kesinti yapılması talimatını verdi.

MAAŞ KESİNTİSİ 1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Papa, Vatikan’daki çalışanların işlerine devam edebilmesi amacıyla kardinal ve din adamlarının maaşlarından kesinti yapılmasını kararlaştırdı.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın 1 Nisan’da yürürlüğe girecek maaş kesintilerine ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

YÜZDE 10 KESİNTİ

Buna göre, kardinallerin maaşlarında yüzde 10 kesintiye gidilecek, diğer din adamlarının maaşlarında ise yüzde 3 ila yüzde 8 oranlarında kesinti yapılacak.

Kararnameye göre, maaşları düşük olan çalışanlar ise kesintilerden muaf olacak. Planlanan maaş zamlarının ise Mart 2023’e kadar askıya alınacağı belirtildi.

Kardinallerin maaşlarının 4-5 bin euro arasında olduğu tahmin ediliyor.