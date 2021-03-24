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- Papa Francis, kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı verdi
Papa Francis, kardinallerin maaşlarından kesinti talimatı verdi
- İHA
- 24.03.2021 - 17:05
- Güncelleme : 24.03.2021 - 17:47
Koronavirüs salgını nedeniyle Vatikan'ın gelirleri düştü.
Gelişme üzerine harekete geçen Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kardinallerin ve diğer din adamlarının maaşlarından belirli oranlarda kesinti yapılması talimatını verdi.
MAAŞ KESİNTİSİ 1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Papa, Vatikan’daki çalışanların işlerine devam edebilmesi amacıyla kardinal ve din adamlarının maaşlarından kesinti yapılmasını kararlaştırdı.
Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın 1 Nisan’da yürürlüğe girecek maaş kesintilerine ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.
YÜZDE 10 KESİNTİ
Buna göre, kardinallerin maaşlarında yüzde 10 kesintiye gidilecek, diğer din adamlarının maaşlarında ise yüzde 3 ila yüzde 8 oranlarında kesinti yapılacak.
Kararnameye göre, maaşları düşük olan çalışanlar ise kesintilerden muaf olacak. Planlanan maaş zamlarının ise Mart 2023’e kadar askıya alınacağı belirtildi.
Kardinallerin maaşlarının 4-5 bin euro arasında olduğu tahmin ediliyor.