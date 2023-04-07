Papa Francis mahkumların ayaklarını yıkayıp öptü

Geçen hafta üst solunumu yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, taburcu olduktan sonra Roma'daki Roma'da Casal del Marmo çocuk cezaevine gitti.
Burada Paskalya'dan önceki perşembe günü yapılan ritüeli gerçekleştirdi.
Papa, geleneksel dua töreninde cezaevinde kalan gençlerin ayaklarını yıkadı.
Tek tek yıkadı
Hz. İsa'nın havarilerine olan alçak gönüllülüğünü yansıttığına inanılan geleneksel törende, Papa 12 genç mahkumun ayaklarını önce yıkadı, sonra da öptü.
Papa'nın ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da yer aldı.
Ayini de yönetti
Ritüel öncesinde de Roma'daki St. Peter Bazilikası'nda Katolik Kilisesi'nden çok sayıda üst düzey din adamının katıldığı ayini yönetti.
Papa Francis, burada yaptığı konuşmada kardinallere Kilisede bölünmelere izin vermeme çağrısı yaptı.