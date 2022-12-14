Papa Francis: Noel'de az harcayın, Ukraynalıları unutmayın

85 yaşındaki Papa, saldırı altındaki ülkenin acı çektiğini söyledi. Vatikan Devlet Başkanı, "Harcamaların seviyesini düşürelim" diyerek, Ukraynalılara yardım çağrısı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 25 Aralık'ta kutlanan Noel ile ilgili konuştu.

Papa, Noel kutlamalarına ilişkin tasarruf çağrısı yaparken, paranın Ukraynalılara bağışlanmasını istedi.

Çağrı yaptı: Noel harcamalarını azaltın

"Noel kutlamak ve partiler yapmak güzel ama Noel harcamalarının seviyesini biraz düşürelim." diyen Papa, şöyle devam etti:

"Daha mütevazı hediyelerle daha mütevazı bir Noel geçirelim. Biriktirdiklerimizi ihtiyacı olan Ukrayna halkına gönderelim."

Rus ordusu, Ukrayna'da enerji altyapısını hedef alırken, Ukraynalılar soğuk günleri güvenli bir şekilde atlatmanın yollarını arıyor.

"Ukraynalıları unutmayalım"

Ukraynalıların "çok acı çektiğini, aç olduklarını ve üşüdüklerini" söyleyen 85 yaşındaki Papa, "Doktor veya hemşire olmadığı için çok sayıda insan ölüyor." dedi.

Vatikan Devlet Başkanı, Ukrayna halkını işaret ederek, "Onları unutmayalım. Noel tamam ama kalbimizde Ukraynalılar var." şeklinde konuştu.