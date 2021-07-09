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    Papa Francis, pazar ayinine hastaneden katılacak

    Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın iyileşme sürecinde olduğu ancak hastaneden çıkmak için henüz hazır olmadığı belirtildi.
    • REUTERS
    • 09.07.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 16:11
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    Papa Francis, pazar ayinine hastaneden katılacak

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geride bıraktığımız günlerde, İtalya’nın başkenti Roma’da kalın bağırsak ameliyatı oldu.

    84 yaşındaki Papa'nın ameliyatının başarılı geçtiği duyurulmuştu.

    VATİKAN'A DÖNECEK KADAR İYİ DEĞİL

    Papa'nın iyileşme sürecine girdiği ve yürüyüp çalışabildiği kaydedildi, ancak Aziz Pietro Meydanı'ndaki geleneksel pazar ayinine katılamayacağı açıklandı.

    Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa Francis'in Vatikan'a dönecek kadar iyi olmadığını, ayine hastaneden katılacağını söyledi.

    Papa Francis, pazar ayinine hastaneden katılacak #1

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