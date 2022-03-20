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    Papa Francis, tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti

    Vatikan, Papa'nın ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaştı. Papa, "Çocukların kanı ve gözyaşları vicdanımızı sarsıyor" dedi.
    • REUTERS
    • 20.03.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 11:32
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    Papa Francis, tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Roma'da hasta ziyaretinde bulundu.

    Papa, Ukraynalı çocukların bulunduğu çocuk hastanesine gitti.

    Vatikan'ın yayınladığı fotoğraflardan birinde, Papa'nın kafası tamamen sargılı bir hastayla konuştuğu görüldü.

    TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARA ZİYARET

    19 Ukraynalı çocuk, Bambino Gesu Hastanesi'nde kanser, nörolojik rahatsızlıklar veya patlamaların neden olduğu ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi ediliyor.

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yaklaşık 50 Ukraynalı çocuk aynı hastanede tedavi gördü.

    "VİCDANIMIZI SARSIYOR"

    Papa Francis, daha önce yaptığı konuşmada, "Çocukların kanı ve gözyaşları, topraklarını savunan ve bombardımanlardan kaçan kadın ve erkeklerin acısı vicdanımızı sarsıyor." demişti.

    Papa Francis, tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti #1

    Papa Francis, tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti #2

    Papa Francis, tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti #3

    Papa Francis, tedavi gören Ukraynalı çocukları ziyaret etti #4


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