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    Papa Francis, Vatikan'a döndü

    Temmuz ayı başında ameliyat olan Papa, günler sonra taburcu edildi.
    • REUTERS
    • 14.07.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 16:35
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    Papa Francis, Vatikan'a döndü

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bu ayın başında bağırsak ameliyatı geçirdi.

    Pazar günü ayinine hastaneden katılan Papa, taburcu edilerek Vatikan'a geri döndü.

    DİNLENME DÖNEMİNDE

    Vatikan'a girmeden önce aracından inen Papa, polisleri yanına çağırarak tokalaştı.

    Papa'nın, en az iki hafta sürmesi beklenen dinlenme dönemine girdiği kaydedildi. 84 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri, daha sonra Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda görüldü.

    Papa Francis, Vatikan'a döndü ViDEO

    Papa Francis, Vatikan a döndü #1

    Papa Francis, Vatikan a döndü #2

    Papa Francis, Vatikan a döndü #3

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