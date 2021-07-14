Temmuz ayı başında ameliyat olan Papa, günler sonra taburcu edildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bu ayın başında bağırsak ameliyatı geçirdi.

Pazar günü ayinine hastaneden katılan Papa, taburcu edilerek Vatikan'a geri döndü.

DİNLENME DÖNEMİNDE

Vatikan'a girmeden önce aracından inen Papa, polisleri yanına çağırarak tokalaştı.

Papa'nın, en az iki hafta sürmesi beklenen dinlenme dönemine girdiği kaydedildi. 84 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri, daha sonra Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda görüldü.

Papa Francis, Vatikan'a döndü ViDEO