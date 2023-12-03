Papa Franciscus: Ateşkesin bozulması üzüntü verici Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, pazar duası mesajında, "İsrail ve Filistin'de durum ciddi. Ateşkesin bozulması üzüntü verici. Bu ölüm, yıkım, sefalet anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

AA

Gazze'de insani dram yaşanıyor..

7 Ekim'de başlayan Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, günlerdir Gazze'yi bombalıyor.

Bölgedeki hastane, cami, okul ve kiliseleri hedef alan İsrail'in saldırılarından can kaybı da giderek artıyor.

Papa pazar ayinini yaptı

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus pazar günleri Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı Angelus duasını rahatsızlığı sebebiyle geçen haftaki gibi yine konutundan kameralar karşısında, bir görevlinin yardımıyla gerçekleştirdi.

Papa Franciscus, "Bugün de hepsini okuyamayacağım. İyileşiyorum ama sesim devam etmeme izin vermiyor." diyerek mesajını Monsenyör Paolo Braida'ya okuttu.

"Ateşkesin bozulması üzüntü verici"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

İsrail ve Filistin'de durum ciddi. Ateşkesin bozulması üzüntü verici. Bu ölüm, yıkım, sefalet anlamına geliyor. Çok sayıda rehine serbest bırakıldı ama halen birçoğu Gazze’de. Onları, sevdiklerine yeniden sarılabilme umudunu düşünüyoruz. Gazze'de çok fazla acı var, temel ihtiyaçlarda eksiklik var. Umarım konunun tüm ilgilileri, bir an önce yeni bir ateşkes anlaşmasına varabilir, silah haricinde çözümler üreterek, barışa giden cesur yolları deneyebilirler.

Somut adımlar atılmalı dedi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa, ayrıca rahatsızlığı sebebiyle gidemediği Dubai'deki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nı (COP28) da takip ettiğini, iklim değişikliğine somut siyasi değişikliklerle yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Papa, rahatsızlığı nedeniyle 25 Kasım'da Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde kontrollerden geçmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)