Papa Franciscus Gazze'deki son durumu değerlendirdi Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de acilen yaralılara yardım edilmesi, sivillerin korunması ve zor durumdaki halka daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi.

AA

Gazze'de insani dram yaşanıyor..

7 Ekim'de başlayan Hamas'ın saldırılarını bahane eden İsrail, 37 gündür Gazze'yi bombalıyor.

Bölgedeki hastane, cami, okul ve kiliseleri hedef alan İsrail'in saldırılarından can kaybı da giderek artıyor.

Havadan, karadan ve denizden saldırıya uğrayan Gazze, yok olma noktasında..

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Gazze'yle ilgili Vatikan'dan da açıklama geldi.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Sudan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Silahlar asla barış getirmez, yeter kardeşlerim yeter"

İsrail ve Filistin'deki ciddi durumu düşünmeye devam ettiğini vurgulayan Papa Franciscus, "Acı çeken herkesin, Filistinlilerin ve İsraillilerin yanındayım. Bu karanlık anda onlara sarılıyorum ve onlar için çok dua ediyorum. Silahlar dursun. Silahlar asla barış getirmez, çatışmalar yayılmamalı. Yeter kardeşlerim, yeter" ifadelerini kullandı.

"Yaralılara acilen yardım edilmeli, siviller korunmalıdır"

Papa, Gazze'deki duruma dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gazze'de yaralılara acilen yardım edilmeli, siviller korunmalı ve tükenmiş bu halka çok daha fazla insani yardım ulaştırılmalıdır. Aralarında çok sayıda yaşlı ve çocuğun bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor.



Hıristiyan, Yahudi, Müslüman hangi kavim ve dinden olursa olsun her insan, Rabb'in katında kutsaldır, değerlidir ve barış içinde yaşama hakkına sahiptir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)