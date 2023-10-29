Papa Franciscus İsrail'e tepki gösterdi! Ateşi kesin...

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Tüm dünyanın gözü İsrail, Filistin savaşında...
Dünyadan tepki yağan savaşın şiddeti her geçen gün artıyor.
Orantısız güç kullanan İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı.
Yemek, yakıt ve elektriğin olmadığı bölgede sık sık Gazze'yle iletişim kesiliyor.
Dünyadan tepki yağıyor
Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, tüm dünyada kınanıyor..
Yoğun bombardıman altına tutulan Gazze için dünya genelinde protestolar sürüyor.
"Ateşi kesin"
İsrail'e bir tepki de Papa Franciscus'dan geldi.
Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı. Silahları bırakma ihtimalinden kimse vazgeçmesin. Ateşi kesin!
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