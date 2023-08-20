Papa Franciscus, Nijer ve Ukrayna’da barış için dua etti Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Nijer’de yaşananları endişeyle takip ettiğini belirterek, barış çağrısında bulundu.

AA

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Nijer ve Ukrayna'ya değindi

Papa, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı pazar duasında, Nijer ve Ukrayna’daki duruma değindi.

"Nijer halkı için dua edelim"

Papa konuşmasında durumla alakalı şunları kaydetti:

Nijer’de yaşananları endişeyle takip ediyorum. Piskoposların barış ve Sahel’de istikrar çağrısına katılıyorum. Uluslararası toplumun barışçıl bir çözüm için, herkesin iyiliği için çabalarına dua ediyorum. Sevgili Nijer halkı için dua edelim.

"Uzun süredir acı çeken Ukrayna için dua ediyoruz"

Papa Franciscus, ayrıca Ukrayna’ya da değinerek, “Savaş ve şiddet mağduru tüm halklar için de barış çağrısında bulunuyoruz, özellikle uzun süredir acı çeken Ukrayna için dua ediyoruz.” diye konuştu.