Papa Francis'ten Marsilya'ya ziyaret: Avrupa'dan mültecileri hoş karşılamasını isteyecek Katoliklerin ruhani lideri Papa, Fransa'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek. Denizde ölenler için dua edecek olan Papa, hoşgörü mesajı verecek.

AA & Ensonhaber

Avrupa, son günlerde göçmen akınıyla karşı karşıya kaldı.

İtalya'nın Akdeniz'deki Lampedusa Adası, önüne geçilemeyen göçmenlere sahne olmaya devam ediyor.

Göçmenler için hoşgörü mesajı verecek

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehrini ziyaret edecek.

Papa, bugün öğleden sonra Marsilya'ya gidecek ve burada hoşgörü ve mültecilere hoş karşılama mesajını yineleyecek.

Denizde ölenlere dua edecek

Associated Press'in haberine göre, dini liderin göç ederken denizde ölenler anısına inşa edilen anıtta dua etmesi planlanıyor.

Papalık ofisi, gezi öncesinde Francis'in "denizciler, göçmenler ve mültecilerin manevi bakımına adanmış" kuruluşların üyeleriyle birlikte dua edeceğini söyledi.

Cumartesi günü Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Avrupa'dan piskoposlar ve gençlerle bir araya gelecek olan Papa, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Orta Akdeniz'de düzensiz göçmen akınına uğrayan ada

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altında.

Lampedusa Adası'na 11-17 Eylül haftasında toplamda 11 bin civarında düzensiz göçmen gelirken, bunların 6 binden fazlası 13-14 Eylül'de sadece 36 saatlik süreçte ulaşmıştı. Ada Belediyesi "acil durum" ilan etmişti.

Başbakan Meloni'nin davetiyle acil durum yaşayan Lampedusa Adası'nı 17 Eylül'de ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB'ye kimin geleceğine karar verecek olan biziz, insan kaçakçıları değil" diyerek, İtalya'ya destek amaçlı 10 maddelik eylem planı açıklamıştı.