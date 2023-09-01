Papa Francis'ten Moğolistan'a ziyaret Katolik Kilisesi dini lideri Papa Francis, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a geldi.

DHA

Papa Francis’in Moğolistan'da...

Katolik Kilisesi dini lideri Papa Francis, Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh’ün davetini geri çevirmedi.

Papa davet üzerine bugün başkent Ulan Batur’a indi.

Moğolistan yetkilileri, ziyaretin önemine istinaden 'Papa Francis'in Moğolistan ziyareti' temalı 25 bin adet posta pulu bastırıldığını açıkladı.

Papa'nın 43'üncü uluslararası ziyareti

Açıklamada ayrıca Moğolistan ve Vatikan ilişkilerinin, devlet arşivlerinde bulunan tarihi resmi yazışma kayıtlarına göre bir asır öncesine ve diplomatik ilişkilerin 31 yıl öncesine dayandığı belirtildi.

Moğolistan ziyareti, Papa Francis’in 43’üncü uluslararası Apostolik Ziyareti olduğu kaydedildi.