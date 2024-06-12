Papa Francis’ten rahiplere vaazlarınızı kısa tutun uyarısı geldi Katolik Kilisesi’nin 87 yaşındaki ruhani lideri Papa Francis rahiplere seslendi. Francis, cemaat üyelerinin uyuyakalmasını engellemek adına “vaazları kısa tutmaları” gerektiğini söyledi. Papa, vaazlara en fazla 8 dakika kuralı koydu.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, rahiplere dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Francis, kilise töreni sırasında verilen vaazın “bir görüntü, bir düşünce, bir duygu” gibi kısa olması gerektiğini söyledi.

8 dakika sınırı koydu

Vaazların 8 dakikadan uzun sürmemesi gerektiğini söyleyen Papa, “8 dakika sonunca insanların dikkati dağılıyor, uyuyakalabilirler ve haklılar.” dedi.

Papa Francis, daha önce rahiplerin vaazlar sırasında saçma sapan konuşmaması gerektiğine dikkat çekmişti.

"Rahipler bazen çok konuşurlar"

Guardian'ın haberine göre, bu sefer de aynı uyarıyı tekrarlayan Papa, "Rahipler bazen çok konuşurlar, ne hakkında konuştuklarını anlamıyorsunuz." diye konuştu.

Eşcinsellere hakaret etmiş, sonra özür dilemişti

Papa geçtiğimiz günlerde, eşcinsellerin rahiplik eğitimi almasına karşı çıkarak LGBTİ+’lara hakaret etmişti.

Papa, İtalya’da eşcinseller için argo olan “frociaggine” kelimesini kullanmıştı. Daha sonra Papa’nın kullandığı ifadeler için özür dilediği belirtilmişti.

İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre Papa Francis, dün Romalı rahiplerle buluştuğunda da bu kelimeyi kullandığını yazdı.