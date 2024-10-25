Papa Francis'ten yapay zeka uyarısı: İnsanlık için bir tehdit

Papa Francis, tüm piskoposlara hitaben yeni bir genelge yazdı.

Francis genelgesinde; savaşlar, sosyoekonomik eşitsizlikler ve "insanlığı tehdit eden teknoloji kullanımı" gibi konulara değindi.

SOMUT ÖRNEKLERE YER VERMEDİ

Ukrayna'dan Gazze'ye kadar uzanan çatışmalara vaazlarında, haftalık dualarında ve dünya çapındaki seyahatlerinde sık sık değinen Papa, genelgesinde küresel kargaşaya ilişkin somut örneklere yer vermedi.

Sık sık yapay zekaya olan karşıt görüşünü dile getiren Papa, genelgesinde de yapay zekaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YAPAY ZEKA DÜNYANIN KALPSİZLEŞMESİNE NEDEN OLUYOR"

Papa, kaleme aldığı genelgesinde şu ifadelere yer verdi:

Yapay zekanın hakim olduğu bir çağda, insanlığımızı kurtarmak için şiirin ve sevginin gerekli olduğunu unutmamalıyız. Yapay zeka insanlık için bir tehdit. Dünyanın kalpsizleşmesine neden oluyor.