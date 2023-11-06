Papa, konuşmasını yarıda kesti: İyi hissetmiyorum Papa, Avrupalı hahamlarla yaptığı toplantıda yorgun olduğuna dair izlenim verdi. Vatikan, Katoliklerin ruhani liderinin 'biraz üşüttüğünü' söyledi.

AA & Ensonhaber

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Avrupalı hahamlarla yaptığı toplantıda kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

Papa, konuşmasına "Günaydın. Hepinizi selamlıyor, hoş geldiniz diyor ve beni çok mutlu eden bu ziyaretiniz için teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

"Kendimi iyi hissetmiyorum"

Konuşmasını sürdüren Papa, şunları dile getirdi:

Ama bazen kendimi iyi hissetmiyorum ve bu yüzden konuşmayı okumamayı ve size bir kopyasını vermeyi tercih ediyorum.

86 yaşındaki Papa, misafirlerini selamlarken yorgun ve nefes nefese görünüyordu.

Vatikan: Biraz üşüttü

Bir Vatikan sözcüsü, kısa bir açıklama yaparak Papa'nın "biraz üşüttüğünü" ve günün geri kalanındaki yoğun programının düzenli olarak devam edeceğini söyledi.

Francis, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Sağlık sorunları yaşıyor

Vatikan Devlet Başkanı, gençliğinde akciğerinin bir kısmını aldırdı. Dizindeki bağlar nedeniyle bir yıldan fazla bir süredir tekerlekli sandalye veya baston kullanıyor.

Haziran ayında karın fıtığından dolayı ameliyat oldu. Dokuz gün hastanede kaldı. Ameliyattan sonra tamamen iyileşmiş görünüyordu.

'İstifaya hazırım' açıklaması

Son yıllarda Papa'nın gerileyen sağlığı, onun zorlu zamanlarda Katolik Kilisesi'ni yönetmeye uygun olup olmadığı konusunda endişelere yol açtı.

Papa Francis, geçmiş röportajlarında sağlığının zamanla kötüleşmesi halinde istifayı düşüneceğinin sinyalini vermişti.