Papa'dan bürokratlara dedikodu yapmayın uyarısı

Papa Francis, 25 Aralık Noel öncesi geleneksel hale gelen konuşmasında Vaitkan'daki bürokratlara çağrı yaptı.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis, Hristyan aleminin bayramı olan Noel öncesi konuşma gerçekleştirdi.

Apostolik Sarayı'nda yapılan toplantıda konuşan Papa, diğer yılların aksine daha sert konuştu.

Papa Francis'in hedefinde Vatikan'daki bürokratlar da vardı.

"ÇATIŞMAYI BIRAKIN"

Papa sol ve sağ, ilericiler ve gelenekçiler arasındaki çatışmaların sadece kiliseye zarar verdiğini belirterek "Bu nedenle, çatışma içinde yaşamayı bırakıp birlikte yolculuk ettiğimizi bir kez daha hissetmemiz bizim için iyi olur." dedi.

"DEDİKODU YAPMAK TAM BİR GEVEZELİKTİR"

"Çatışmanın bizi götürdüğü ve kaçınmaya çalışmamız gereken ilk kötülük, bizi tatsız ve üzücü bir tuzağa düşüren dedikodudur. Bu tam bir gevezeliktir.” diyen Papa Francis, bürokratları daha yararlı işlerle meşgul olma tavsiyesinde bulundu.













