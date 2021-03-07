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Papa’dan Erbil’de 10 bin kişilik ayin

Papa’dan Erbil’de 10 bin kişilik ayin

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, tarihi Irak ziyaretinin son durağı olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de 10 bin kişinin katıldığı ayin düzenledi.