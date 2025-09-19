Papa'dan tepki çeken sözler: Vatikan şu aşamada Gazze'de "soykırım" ilan edemez

İsrail'de insani kriz derinleşiyor...

İsrail'in sıkı ablukasını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı her geçen gün artarken Netanyahu, ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, Birleşmiş Milletler (BM) raporu ile katil İsrail ordusunun soykırım yaptığı tescillenmişti.

Son yaşanan gelişmede ise Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Vatikan'ın şu aşamada Gazze'de "soykırım" ilan edemeyeceğine ilişkin tepki çeken sözlere imza attı.

GAZZE'DEKİ SALDIRILARIN SOYKIRIM OLARAK ANILMASI VE BUNA İLİŞKİN VATİKAN'IN TUTUMU SORULDU

Papa, Peru'dan medya organlarına temmuz ayında verdiği ve bazı kısımları önceki gün, tamamı ise bugün yayımlanan röportajında uluslararası ve kilise gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olarak anılması ve buna ilişkin Vatikan'ın tutumu sorulan Papa 14. Leo, şu sözleri sarf etti:

Soykırım kelimesi giderek daha sık kullanılıyor. Resmi olarak Vatikan, şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapılabileceğini düşünmüyor. Soykırımın ne olabileceğine dair çok teknik bir tanım var ama giderek daha fazla insan bu sorunu gündeme getiriyor. Bunların arasında bu açıklamayı yapan iki İsrailli insan hakları grubu da bulunuyor.

İSRAİL'E YÖNELİK BASKILARA DEĞİNDİ

Gazze konusunda İsrail'e yönelik baskılarla ilgili Papa, "Perde arkasında ne kadar yoğun olduğunu bilmiyorum ama bir miktar baskı var. İsrail'e baskı uygulayabilecek en önemli üçüncü taraf olan ABD'den de baskı geliyor. ABD Başkanı (Donald) Trump'tan gelen çok net açıklamalara rağmen Gazze'deki masum halkın acılarını hafifletecek etkili yolların arayışı konusunda net bir yanıt gelmedi. Bu, elbette büyük bir endişe kaynağı." diye konuştu.

"(GAZZE) ÇOK FAZLA YARDIMA, TIBBİ BAKIMA VE İNSANİ DESTEĞE İHTİYAÇLARI OLACAK"

Gazze'deki açlığa da değinen Papa, "Sadece yiyecek vermekle çözülemez. Onların gerçekten bu durumu tersine çevirebilmeleri için çok fazla yardıma, tıbbi bakıma ve insani desteğe ihtiyaçları olacak. Şu anda durum halen çok ama çok ciddi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"ABD'DE KAYGI VERİCİ BAZI ŞEYLER OLUYOR" VURGUSU

Papa, ABD’deki göçmenlerle alakalı tartışmalara ilişkin, "ABD'de kaygı verici bazı şeyler oluyor. ABD Başkan Yardımcısı ile yaptığım son görüşmelerden birinde insan onurundan ve bunun herkes için nerede doğmuş olursa olsun, ne kadar önemli olduğundan bahsettim." şeklinde konuştu.

RAHİPLERİN CİNSEL İSTİSMAR VAKALARINA KARIŞMASINA İLİŞKİN "GERÇEK BİR KRİZ" DEĞERLENDİRMESİ

Papa 14. Leo, Vatikan'ın Çin ile piskopos atamaları konusunda 2018'de yaptığı anlaşmaya yönelik kısa vadede herhangi bir değişiklik öngörmediğini belirtti.

Katolik Kilisesi'nin başını ağrıtan, rahiplerin cinsel istismar ve taciz vakalarına karışmasıyla ilgili Papa, bunun henüz çözülmemiş "gerçek bir kriz" olduğunu ve Kilisenin mağdurların iyileşmesine yardımcı olaca yol bulamadığını, diğer taraftan rahiplerin haklarına da saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Katolik Kilisesi'nde kadınların dini rollerde üst düzey görev almalarına yönelik yaklaşımı da sorulan Papa, "Şu anda Kilise'nin bu konudaki öğretisini değiştirme niyetim yok." yanıtını verdi.

"KİLİSE, HERKESE AÇIK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Papa 14. Leo, kendi döneminde Kilise'nin LGBT'lilere yaklaşımının nasıl olacağına yönelik soru üzerine, şöyle dedi: