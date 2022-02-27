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    Papa'dan Ukrayna için oruç tutulması çağrısı

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yaklaşan Kül Çarşambası vesilesiyle 2 Mart'ta Ukrayna'da barış için oruç tutulması çağrısında bulundu.
    • AA
    • 27.02.2022 - 21:42
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    Papa'dan Ukrayna için oruç tutulması çağrısı

    Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasını icra etti.

    UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN ORUÇ TUTUN ÇAĞRISI

    Katoliklerin ruhani lideri, yaklaşan Kül Çarşambası vesilesiyle 2 Mart'ta Ukrayna'da barış için oruç tutulması çağrısında bulundu.

    Ayrıca Yemen, Suriye, Etiyopya gibi dünyanın başka yerlerindeki savaşları da anımsatarak dünya barışına vurgu yaptı.

    FENER RUM PATRİĞİ: SAVAŞIN HEMEN SONA ERMESİNİ RİCA EDİYORUZ

    Fener Rum Patriği Bartholomeos da Ukrayna'daki işgale son verilmesi çağrısında bulundu. Bartholomeos "Savaşın hemen sona ermesini rica ediyoruz. Herhangi bir şiddeti, acıyı ve ölümü yayan her şeyi derhal durdurmak için..." dedi.

    Papa dan Ukrayna için oruç tutulması çağrısı #1


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