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- Papa'nın Ayasofya açıklaması, Kurtuba Camii'ni hatırlattı
Papa'nın Ayasofya açıklaması, Kurtuba Camii'ni hatırlattı
- İHA
- 13.07.2020 - 15:45
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine üzüldü.
Papa Francis, “Uluslararası Deniz Günü” vesilesiyle gerçekleştirdiği konuşmasında "Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul'a. Ayasofya'yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum." ifadelerini kullandı.
CAMİDEN KİLİSEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Papa'nın sözleri, 1236 yılında camiden kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii’ni akıllara getirdi.
Günümüzde Cordoba Katedrali olarak kullanılan Kurtuba Ulu Camii, İspanya'nın Cordoba şehrinde bulunuyor.
İspanya'da kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camii VİDEO
MİNARELERİ YIKILDI
I. Abdurrahman tarafından 786 yılında yapımına başlanan cami, 1236'da kentin Kastilya Krallığı’nın kontrolüne geçmesinin ardından kiliseye dönüştürüldü.
Minareleri yıkılarak çan kulesi yapılan caminin orta bölümüne 1500'lü yıllarda bir katedral eklendi.
Katedrale dönüştürülen cami, 1984 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne alındı.