Papua Yeni Gine'de 7,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı.

Türkiye saatiyle 02:46'da Papua Yeni Gine'de 7,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığı açıklandı.

Evler ve araçlar hasar aldı

Gerçekleşen deprem sonrası evlerin ve araçların hasar gördüğü belirtildi.

Bu depremden dakikalar önce, yine aynı bölgede Endonezya açıklarında 6,1 ve 6,4 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana gelmişti.





