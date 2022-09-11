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    Papua Yeni Gine'de 7,7 büyüklüğünde deprem

    Papua Yeni Gine'de 7,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı.
    • 11.09.2022 - 03:12
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 03:41
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    Papua Yeni Gine'de 7,7 büyüklüğünde deprem

    Türkiye saatiyle 02:46'da Papua Yeni Gine'de 7,7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığı açıklandı.

    Evler ve araçlar hasar aldı

    Gerçekleşen deprem sonrası evlerin ve araçların hasar gördüğü belirtildi.

    Bu depremden dakikalar önce, yine aynı bölgede Endonezya açıklarında 6,1 ve 6,4 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana gelmişti.

    Papua Yeni Gine de 7,7 büyüklüğünde deprem #1

    Papua Yeni Gine de 7,7 büyüklüğünde deprem #2


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