Paraguay'da pirana saldırılarında 4 kişi öldü

Yırtıcı canlıların saldırılarına sahne olan ülkede korkunç ölümler kayıtlara geçti.

Güney Amerika ülkesi Paraguay, yılbaşından bu yana yaşanan pirana saldırılarıyla konuşuluyor.

Yılbaşından beri 4 kişinin pirana saldırılarında ölmesi ve 20 kişinin yaralanması yerel halk arasında endişeye yol açtı.

BOĞULARAK ÖLDÜ, ISIRIK İZLERİNE RASTLANDI

Yetkililer, 4 Ocak'ta, önceki gün hakkında kayıp bildirimi yapılan kişinin cesedini Paraguay Nehri'nde buldu. Adli tıp incelemesinde adamın boğularak öldüğü, yüzünde ve ayaklarında ısırık izlerine rastlandığı bildirildi.

2 Ocak'taki bir başka olayda, 22 yaşındaki bir erkek Asuncion'un güneyinde, Paraguay Nehri yakınında piranaların saldırısına uğradı. Vahşi balıkların saldırı sırasında su altına çektiği genç kayboldu.

YÜZÜNDE ISIRIK İZLERİ

Ailesi, olayın ardından polisle temasa geçti ve kısa süre sonra bulunan gencin cesedinde, balığın derin ısırık izleri vardı.

Puerto Rosario kasabasında Paraguay Nehri'nde yüzmeye giden 49 yaşındaki bir adam, pirana saldırısı sonucu boğularak öldü. Otopsi raporuna göre, adamın yüzünde ısırık izlerine rastlandı.

PİRANA SALDIRILARI

Öte yandan, Villa Florida'daki Tebicuary Nehri'nin bir kısmında gerçekleşen pirana saldırılarında iki genç hayatını kaybetti.

Itapua'da ve diğer sahil bölgelerinde de yüzenlerin piranalar tarafından ısırıldığını belirten çok sayıda rapor kaydedildi.

YIRTICILIKLARIYLA BİLİNİYOR

Piranalar, genellikle omnivor (her şeyi yiyen) bir balık türü. Söz konusu canlılar, yırtıcılıklarıyla dikkat çekiyor.