Paraguay'da 'sevimli tombul' lakaplı çete lideri kadın kılığında firar etti

Latin Amerika'da 'Sevimli Tombul' olarak da bilinen César Ortiz, kadın kılığına girerek cezaevinden kaçtı.

Latin Amerika'da bir uyuşturucu çetesinin üst düzey liderinin görüntüleri dünyayı şaşkına çevirdi.

'Gordito Lindo' veya 'Sevimli Tombul' olarak da bilinen César Ortíz, 29 Mayıs'ta ülkenin başkenti Asunción'daki kötü şöhretli Tacumbú Ulusal Hapishanesi'nde güvenlik protokolünden kaçtı.

Bir kadın ziyaret etti, kılık değiştirdi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Rotela Klanının operasyonlarının komutasındaki ikinci kişi olarak tanımlanan 36 yaşındaki adam, kendisine özel odaya kadar eşlik eden bir kadın tarafından hapishanede ziyaret edildi.

Oje sürüp takma kirpik bile taktı

Ziyaret sırasında üzerini değiştiren adam, yeşil renkte bir bluz ve mavi etek giydi. Bununla da kalmayan çete lideri, tırnaklarına beyaz oje sürdü, takma kirpik takarak makyaj yaptı. Başına bir de peruk geçiren adam, ziyaret odasını bu şekilde terk etti.

Kadın kılığında kapıdan çıktı

Hapishanedeki birkaç kontrol noktasından geçmeyi başaran adam, hapishane çıkış kapısına kadar bu halde gelmeyi başardı. Gardiyanın çıkış kapısını açmasıyla hapishaneden çıkarak oradan uzaklaşmaya başladı.

Polis kısa sürede yakaladı

Buraya kadar planları istediği şekilde ilerleyen uyuşturucu çetesi lideri adam, polisin kendisini hapishaneden birkaç blok ötede görmesiyle yakalandı.

César Ortíz'i Paraguay'ın orta bölgesinde saklanmak üzere gizli bir yere götürmeye çalışan ve firar planının parçası oldukları iddia edilen üç kişiyi tutukladı.

Ortíz, Asunción'a 50 kilometre uzaklıktaki Emboscada bölgesinde bulunan Emboscada Ulusal Hapishanesine götürüldü.