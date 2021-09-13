Paris Belediye Başkanı Hidalgo, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak

Hidalgo, ülkesinin yeni cumhurbaşkanı olmak için kolları sıvadı. Ancak Paris'in belediye başkanı, şehirde ortaya çıkan çöp manzaraları nedeniyle eleştiriliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'in Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Nisan 2022'de ülkesinde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Hidalgo, adaylık kararını Rouen kentinde yaptığı açıklamada destekçileriyle paylaştı.

FRANSA'NIN YENİ ADAYI HIDALGO

Hidalgo'nun, Sosyalist Parti'den aday olmak isteyenler arasında eylül ayı sonunda yapılacak oylamada galip gelerek partinin resmi adayı olması bekleniyor.

İşçi sınıfından, göçmen kökenli bir kadın olarak Fransız toplumundaki öfkeyi ve bölünmeleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Hidalgo, düşük gelirli işçileri geri kazanmaya çalışacağını söyledi.

PARİS'TEKİ ÇÖP YIĞINLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Ancak geçtiğimiz nisan ayında turistlerin uğrak noktası olan Paris'te ortaya çıkan çöp yığınlarına ilişkin görüntüler, Hidalgo'nun adaylığına dair soru işaretlerine neden oldu.

Kentte günlerdir toplanmayan çöpler nedeniyle yollar adeta kapanmış, Paris Belediye Başkanı, sosyal medyada tepkilerin odağına oturmuştu.

AŞIKLAR KENTİNİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUM

"Aşıklar kenti" olarak nitelendirilen şehrin sakinleri, yaptıkları fotoğraflı paylaşımlarda, çöplerin günlerce toplanmadığı şeklindeki şikayetlerini dile getirirken, Hidalgo, Paris'e karşı bir "karalama kampanyası" yürütüldüğünü iddia etmişti.

GEÇEN YIL YİNE AYNI MANZARA

Paris'te geçen yıl temizlik işçileri sendikaları iş yavaşlatma eylemi yapmış, başkentin sokakları çöpten geçilemez hale gelmişti. Haftalardır toplanmayan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturmuştu.

MACRON HENÜZ AÇIKLAMADI

Fransız basını, parti lideri Olivier Faure'nin Hidalgo'yu desteklediğini belirtiyor. Seçimin favorileri arasında gösterilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise henüz adaylığını açıklamadı.

LE PEN VE DİĞER ADAYLAR

Bir diğer favori, aşırı sağcı Marine Le Pen ise cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmak için partisi Ulusal Birlik'in başkanlığını bırakmıştı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.