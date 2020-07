Paris Büyükelçisi Musa: Kargoları BAE finanse ediyor

Libya'ya yönelik ambargonun başka ülkelerce ihlal edildiğine dikkat çeken Paris Büyükelçisi, Abu Dabi'nin rolüne işaret etti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Libya'daki silah ambargosu ihlallerine ilişkin konuştu.

Büyükelçi Musa, Senato'daki Dışişleri Komisyonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya hükümetinin daveti üzerine Libya'da bulunduğunun altını çizdi.

"AMBARGO, MISIR SINIRINDA İHLAL EDİLİYOR"

BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin konuşan Musa, "Ambargo her gün Mısır sınırında ihlal ediliyor. Ambargo hava sahasında da ihlal ediliyor." dedi.

FRANSIZ GEMİSİNİ TACİZ İDDİASI ASILSIZ

"Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının asılsız olduğunu verdiği bilgilerle anlatan Musa, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu hatırlatarak şunları söyledi:

"BAE TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR"

"Avrupa'da ve Fransa'da sadece denizde ambargo kontrolü ile neden ilgilenildiğini anlamıyoruz. Her gün Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Libya'ya uçuşlar yapılıyor. Bu ambargo her gün havada ve karada ihlal ediliyor. Neden bu konu hakkında soru sorulmuyor. Bu konuda neden bu kadar anlayışlıyız? Libya'nın doğusuna her gün uçakla kargolar geliyor ve bu BAE tarafından finanse ediliyor. Bunların da kınanması gerekiyor."





Musa, bu ambargo ihlallerinin Hafter'i güçlendirdiğini söyledi. Fransa'nın yaptığı bazı açıklamaların kendilerini üzdüğünü belirten Musa, Fransızların ve Türklerin birbirleriyle konuşması gerektiğini ifade etti. Musa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜRKİYE'YE HAKSIZLIK BU"

"Bazı ülkelerde bir zamanlar terörist olan Hafter, Libya'da en meşru kişi değil. Hafter desteklendiğinde tehlikeli oyun oynanmıyor ama meşru hükümete destek verildiğinde Türkiye'nin tehlikeli oyun oynadığı söyleniyor. Müttefikiniz ve dostunuz Türkiye'ye haksızlık bu. Biz meşru hükümete destek verdiğimizde tehlikeli oyun oynuyoruz ama Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri Hafter'e destek sağladığında bu ülkeler tehlikeli oyun oynamıyor ve bu meşru. Bu ön yargılı bir yaklaşım."

"FRANSIZ YETKİLİLER, TOPLU MEZARLARLA İLGİLİ KONUŞMALI"

Libya'da bulunan toplu mezarlara ilişkin Fransız yetkililerin açıklama yapması ve bunların kınanması gerektiğini belirten Musa, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sorgulanmasına tepki göstererek bunu abartılı bulduğunu kaydetti. Büyükelçi Musa, Libya'daki krizin çözümünün siyasi olduğunu söyledi.