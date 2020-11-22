Paris Hilton'un ‘Selfie'yi biz icat ettik’ iddiası ile dalga geçtiler

Paris Hilton'un ‘Selfie'yi biz icat ettik’ iddiası ile dalga geçtiler

Şarkıcı Britney Spears ile eski bir fotoğrafını paylaşan Paris Hilton, "Selfie'yi Britney Spears ve ben icat ettik" yorumunu yaptı. Hilton, bu açıklamasıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

Paris Hilton, 2006 yılında Britney Spears ile çekilen bir fotoğrafını Twitter’da paylaşarak ilginç bir iddiada bulundu.

39 yaşındaki DJ ve iş kadını Hilton, 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Spears ile partide çekilen fotoğrafının altına, “14 yıl önce Britney Spears ve ben selfie’yi icat ettik” yorumunu yazdı.

TAKİPÇİLER DALGA GEÇTİ

Hilton’un mesajına takipçileri, pek çok esprili yorumda bulunarak, selfie’yi icat ettiğini düşündükleri başka ünlülerin fotoğraflarıyla yanıt verdi.

Hilton'un tweet'ine binlerce yorum yapıldı.

KİM KEŞFETTİ?

Fotoğrafçılığın öncülerinden Amerikalı Robert Cornelius, ilk kez 1839 yılında kendi fotoğrafını çekti.

1900’lü yıllarda ise ismi bilinmeyen bir kadın, aynanın karşısına geçerek kendi fotoğrafını çekti. 2005 yılında fotoğrafçı Jim Krause ortaya selfie terimini attı.

AKADEMİ ÖDÜLLERİ TÖRENİNE DAMGA VURDU

Selfie teriminin popülerliğinin zirve yaptığı nokta ise 2014'teki 86. Akademi Ödülleri Töreni oldu. Sunucu Ellen DeGeneres’in ünlülerle yaptığı selfie çok konuşuldu.

Twitter’da tüm zamanların rekorunu kıran bu selfie pozu, ön kamera kullanımını daha da artırdı.