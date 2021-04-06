Paris sokakları çöplerle doldu

Kentte günlerdir toplanmayan çöpler nedeniyle yollar adeta kapandı. Paris Belediye Başkanı, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

Popüler turistik noktalarıyla bilinen Fransa'nın başkenti Paris, çöp manzaralarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Parisliler kentin içine düştüğü durumu gözler önüne serdi.

PARİS ÇÖPTEN GEÇİLMİYOR

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kirlilik içindeki sokaklarda temizlik çalışması yapılmaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

"Aşıklar kenti" olarak nitelendirilen şehrin sakinleri, yaptıkları fotoğraflı paylaşımlarda, çöplerin günlerce toplanmadığı şeklindeki şikayetlerini dile getirdi.

"HİÇBİR FRANSIZ KAYITSIZ KALMAMALI"

Çöplerle dolu Paris fotoğraflarının yanı sıra bakımsız asfaltlar, ihmal edilen bitki örtüsü alanları da gün yüzüne çıktı.

Sosyalist Parti üyesi olan Belediye Başkanı Hidalgo'ya dair aşırı sağcı muhalefet lideri Marine Le Pen'den "İsyan eden Parislilere bravo! Güzel başkentimizin Hidalgo ekibi tarafından alçaltılması, hiçbir Fransız'ı kayıtsız bırakmaması gereken ulusal bir acıdır." tepkisi geldi.

"PARİSLİLER UTANIYOR"

Paris Belediyesi Meclis Üyesi Jacques-Henri Semelle, binlerce Parislinin başkentin pislik ve yozlaşma haline öfke duyduğunu söyledi.

Semelle, "Hidalgo ekibi bir başarı elde etmiş olacak: Dünyanın en güzel şehirlerinden birinin sakinleri, ne hale geldiğinden utanıyor." ifadesini kullandı.

'KARALAMA KAMPANYASI' İDDİASI

Tepkilerle karşı karşıya kalan Hidalgo, Paris'e karşı bir "karalama kampanyası" yürütüldüğünü iddia etti.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı konuşulan Hidalgo, diğer şehirlerde olduğu gibi Paris'te de sorunlarla karşılaşıldığını savundu.

GEÇEN YIL AYNI MANZARALAR YAŞANDI

Paris'te geçen yıl temizlik işçileri sendikaları iş yavaşlatma eylemi yapmış, başkentin sokakları çöpten geçilemez hale gelmişti.

Haftalardır toplanmayan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturmuştu.