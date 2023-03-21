Paris sokaklarında çöp yığınları artıyor Fransa'nın başkenti Paris'te temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklarda oluşan çöp yığınları, gündelik hayatın bir parçası haline geldi.

Fransa'da olaylar, grevler, protestolar bitmek bilmiyor...

Hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam ediyor.

Grev nedeniyle başkent Paris'in sokak ve kaldırımlarında tonlarca çöp yığıldı.

Sokaklar çöp kokuyor

Paris'in turistik bölgelerinden Gare de Saint-Lazare'de çöp yığınlarının arasından geçenler, yayılan koku sebebiyle maskelerle dolaşmaya başladı.

Diğer yandan kaldırımlarda da yığılan çöpler nedeniyle vatandaşlar, kimi zaman araç yolunu kaldırım gibi kullanmak zorunda kalıyor.

Her 5 metrede bir çöp yığını

Paris'in 6. bölgesinde ise kaldırımların üzerinde yaklaşık her 5 metrede bir çöp yığını göze çarpıyor.

Temizlik işçileri reforma karşı

Hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı hedeflediği ve ülke genelinde ocak ayından bu yana 8 kez kitlesel greve neden olan reforma karşı Paris'te temizlik işçileri, bu ay başında greve gitti.

Temizlik işçileri, mesleklerinin "ağır olduğunu" ve reform geçtiği takdirde birçoğunun planlanan emeklilik yaşına varmadan hayatını kaybetmiş olacağını dillendiriyor.