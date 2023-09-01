Paris sokaklarında elektrikli scooterlar kaldırıldı Paris'te uzun süre devam eden tartışma sona erdi. Sokaklarda bulunan elektrikli scooterlar kaldırılırken, sonuç ise demokratik bir zafer olarak görüldü.

ensonhaber.com

Fransa'nın başkenti Paris, uzun zamandır elektrikli scooterlar konusunda bir tartışma içerisindeydi.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaşanan tartışmaları referanduma taşıma çağrısında bulundu.

Nisna ayında yapılan referandumda, halkın neredeyse yüzde 90'ı scooterların yasaklanması yönünde oy kullandı.

Referanduma katılım yalnızca yüzde 7 buçuk gibi düşük bir oran ile sınırlı kalsa da, sonuç demokratik bir zafer olarak karşılık gördü.

Eylül ayına kadar süre verildi

Belediye, kiralık scooter şirketlerine araçların toplanması için Eylül ayının başına kadar zaman tanıdı.

Verilen sürenin sonuna gelinirken Paris'teki yaklaşık 15 bin elektrikli scooterdan sonuncusu da sokaktan kaldırıldı.

24 kişi hayatını kaybetti

2021 yılında, Fransa genelinde elektrikli scooterlar nedeniyle yaşanan kazalarda biri başkentte olmak üzere 24 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl ise Paris'te 3'ü ölümlü olmak üzere toplamda 459 kaza meydana geldi.

Elektrikli scooterların kaldırılmasının ardından kiralık bisiklet kullanımının artması öngörülüyor.