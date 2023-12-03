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Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü

Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan bıçaklı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda ayrıca 2 kişi de yaralandı.