Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü

AA
Fransa'da bıçaklı saldırı paniği yaşandı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'te Bir Hakeim metro durağı yakınlarında bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı.
Saldırgan gözaltında
Saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Polis tarafından gözaltına alınan 1997 doğumlu saldırganın Fransız olduğu bildirildi.
Saldırganın istihbarat kayıtlarında radikal eğilimli biri olarak geçtiği öğrenildi.
Paris savcılığı "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış