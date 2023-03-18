Paris'te bu kez "polis şiddetine" karşı protestolar yapıldı Başkent Paris'te temizlik işçilerinin grevlerinin ardından polis şiddetine karşı protesto gösterileri de yapıldı. Bir araya gelen yüzlerce kişi "Adalet istiyoruz", "Polis şiddetine hayır", sloganları attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te temizlik işçilerinin grevleri sebebiyle başkentin sokakları çöp yığınlarıyla dolmuştu. Temizlik işçilerinin grevlerinin yanı sıra, ülkedeki polis şiddetine karşı protestolar da sürüyor. "Polis şiddetine hayır, adalet istiyoruz" pankartları Republique Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, tepkilerini ellerinde tuttukları pankartlarla gösterdi. Göstericiler, ellerinde "Adalet istiyoruz", "Darmanin yasalarına hayır", "Polis şiddetine hayır", "Devlet eliyle yapılan yabancı ayrımcılığını kabul etmiyoruz" pankartları taşıdı. "Cinayetleri işleyenler adalet önüne çıkarılsın" Fransa'nın sömürgesi denizaşırı ülkelerde, devlet tarafından ayrımcılık yapılıp gözaltı kayıpları olduğunu belirten bazı göstericiler, "Cinayetleri işleyenler adalet önüne çıkarılsın" sloganları attı.