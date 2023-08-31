Paris'te elektrikli skuter referandumu! Kiralama hizmeti sona eriyor Fransa'nın başkenti Paris'te, uygulamanın kaldırılması için referanduma gidilmesinin ardından elektrikli skuter kiralanımı hizmetinin eylül ayı itibarıyla sona erdiği ifade edildi.

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AA

Dünyada bölgelere göre farklı ulaşım araçları tercih ediliyor...

Bu kapsamda özellikle gençlerin tercihi elektrikli skuter.

Türkiye'nin yanı sıra Fransa'da da elektrikli skuterlere yoğun ilgi gösteriliyor.

Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli skuter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.

400 bin kişiye elektrikli skuter kiralama hizmeti

Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler, ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli skuter kiralama hizmeti veriyor.

Ülkede skuterleri daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.

Skuter referandumu

Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada, elektrikli skuter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullandı.

Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli skuter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.

Eylül ayından itibaren son bulacak

Fransa'nın başkenti Paris'te, elektrikli skuter kiralama hizmeti eylül ayı itibarıyla sona eriyor.