Paris'te elektrikli skuter yasaklandı Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan referandumda halk, kiralık elektrikli skuterların yasaklanmasını istedi. Referanduma 1 milyon 382 bin 322 seçmenden sadece 103 bin 84 kişi katıldı.

DHA

Fransa'nın başkenti Paris'te halk, kiralık skuterların yasaklanmasını oylamak için sandık başına gitti.

Paris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, dün yapılan referandum 203 oy kullanma noktası kurulduğu ifade edildi.

Yerel saatle 09.00’da başlayıp, 19.00’da sona eren referanduma katılım oranı yaklaşık yüzde 8 oldu.

Katılanların yüzde 89'u 'yasaklansın' dedi

1 milyon 382 bin 322 seçmenden sadece 103 bin 84’ü oy kullandı. Paris Belediyesi’nde yayınlanan referandum sonuçlarında, seçime katılanların yüzde 89,03’ü skuterların yasaklanması yönünde oy kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris halkına teşekkür ederek referandum sonuçlarının yol haritası olacağını belirtti.

"Bu akşam, Parisliler ezici bir çoğunlukla skuterlara karşı olduklarını belirttiler"

Hidalgo, “Bu akşam, Parisliler ezici bir çoğunlukla skuterlara karşı olduklarını belirttiler. Onların çok net mesajı artık bizim yol haritamız oldu. Ekibimle birlikte, söz verdiğim gibi onların kararını takip edeceğiz.” dedi.

Son 3 yılda 56 kişi hayatını kaybetti

Fransız medyası, 2018’de Paris sokaklarında kullanılmaya başlanan kiralık skuterların karıştığı kazaların artış gösterdiğini bildirdi. France 24’ün haberinde, son 3 yılda 56 kişinin skuter kazalarında hayatını kaybettiği aktarıldı.

2022 yılında 27, 2021’de 22 ve 2020’de 7 kişi skuter kazaları sonucu yaşamını yitirdi. Ayrıca 2022 yılı içinde Paris’te yaklaşık 500 kişinin skuter kaynaklı kazalarda yaralandığı aktarıldı.