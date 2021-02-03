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    Paris'te evsiz adam, çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı

    Paris’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 22:42
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 22:49
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    Paris'te evsiz adam, çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı

    Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan La Defense’ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı.

    1 ÖLÜ 1 YARALI

    Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

    Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi.

    Paris'te evsiz adam, çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı İZLE


    Paris te evsiz adam, çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı #1

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