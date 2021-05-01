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    Paris'te olaylı 1 Mayıs

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 1 Mayıs İşçi Bayramı için toplanan göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. En az 17 göstericinin gözaltında olduğu bildirildi.
    • DHA
    • 01.05.2021 - 19:09
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 19:47
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    Paris'te olaylı 1 Mayıs

    Paris'te halk, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ardından yürüyüş başladı.

    POLİS VE EYLEMCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

    Çok sayıda polis ile eylemciler arasında çıkan çatışmada en az 17 göstericinin gözaltına alındığı ifade edildi. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı gösteride, hükümet karşıtı sloganlar da atıldı.

    Paris'te olaylı 1 Mayıs VİDEO

    Paris te olaylı 1 Mayıs #1

    Paris te olaylı 1 Mayıs #2

    Paris te olaylı 1 Mayıs #3

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