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Paris'te olaylı 1 Mayıs

Paris'te olaylı 1 Mayıs

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 1 Mayıs İşçi Bayramı için toplanan göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. En az 17 göstericinin gözaltında olduğu bildirildi.