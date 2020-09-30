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Paris'te PKK'lılardan Ermenistan'a destek
- AA & Ensonhaber
- 30.09.2020 - 07:15
Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında korkulan oldu…
Ermenistan'ın sivillerin yaşadığı köylere yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle masum insanların hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan ordusu, Türk SİHA'larını havalandırarak, işagalci Ermenileri köşeye sıkıştırdı.
PKK elebaşları da Ermenistan'a destek için, bölgeye 300 terörist gönderdi.
İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre; Ermenistan'a desteğe giden PKK'lı teröristler 25'erli gruplar halinde ilerledi.
PARİS'TE PROTESTO
Fransa’da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto etti.
PKK'LILARDAN ERMENİSTAN'A DESTEK
Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti.
İki grup sık sık Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı slogan attı.
Göstericiler uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı.